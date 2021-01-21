Магическая дата 21.01.21 XXI века: чего ждать землянам в этот день?

21 января 2021 года XXI века — магическое сочетание этих чисел может особым образом отразиться на судьбе каждого человека. Нумеролог Кая Соловьева составила рекомендации, что именно следует сделать в этот день, чтобы дальнейшая жизнь складывалась благоприятно.

«Особенность этого дня проявлена в необходимости принимать решения. Решительность и понимание ответственности за совершенные поступки, сказанные слова — это благоприятная стратегия на сегодня», — заявила эксперт.

Она утверждает, что многие люди, которые стоят перед выбором, наконец смогут наконец осуществить его. Легко придет понимание, чем свою реальность нужно дополнить, а от чего следует избавиться раз и навсегда.

«Сегодня закладывается проекция себя в будущее, фундамент благополучия и процветания для активных и деятельных людей», — отмечает Соловьева.

Тем, кто выжидает, пока жизненная ситуация решится сама собой, этот день покажет, насколько потеря контроля может создавать трудности в движении к цели. Пассивные наблюдатели могут испытывать дискомфорт и желание вступить в конфликт с окружающими. Таким образом активная энергия этого дня перейдет в негативную форму, заключила нумеролог.

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