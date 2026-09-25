Памфилова назвала опыт с БПЛА для доставки избирательной документации успешным

Отдельно глава ЦИК остановилась на организации выборов в условиях военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Использование БПЛА для доставки избирательной документации оказалось успешным и помогло сократить расходы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Отдельно глава ЦИК остановилась на организации выборов в условиях военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этих территорий был введен специальный порядок подготовки и проведения голосования, который позволил оперативно адаптировать избирательные процедуры к меняющейся обстановке. Особый порядок отдельных процедур также действовал в ряде приграничных субъектов.
При организации голосования специалисты ЦИК учитывали различные внешние угрозы, в том числе возможные атаки и теракты. По этой причине выборы проходили в течение трех дней, пояснила Памфилова.
Расположение избирательных участков также заранее продумывали с учетом возможных нештатных ситуаций. В случае необходимости избирателей планировали переориентировать на другое, более безопасное место.
Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.
Больше всего кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ зарегистрировали 329 участников, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 25 сент
- Памфилова: более 7 миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Госдуму
- 25 сент
- Поступали угрозы: Памфилова о давлении на членов избирательных комиссий
- 25 сент
- В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО
- 25 сент
- Памфилова: в период выборов погибли шесть членов участковых избиркомов
- 25 сент
- ЦИК зафиксировал около 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы
- 25 сент
- Активные и заинтересованные: Памфилова об участии бойцов СВО в голосовании
- 25 сент
- Эскалация беспрецедентных угроз: Памфилова об условиях проведения выборов
- 25 сент
- Памфилова: партии провели избирательную кампанию успешно
- 23 сент
- «Запугать Россию невозможно»: Путин о попытках сорвать выборы в Госдуму
- 21 сент
- Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Читайте также
83%
Нашли ошибку?