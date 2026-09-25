Памфилова назвала опыт с БПЛА для доставки избирательной документации успешным

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Отдельно глава ЦИК остановилась на организации выборов в условиях военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Памфилова об использовании БПЛА на выборах

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Использование БПЛА для доставки избирательной документации оказалось успешным и помогло сократить расходы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Отдельно глава ЦИК остановилась на организации выборов в условиях военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этих территорий был введен специальный порядок подготовки и проведения голосования, который позволил оперативно адаптировать избирательные процедуры к меняющейся обстановке. Особый порядок отдельных процедур также действовал в ряде приграничных субъектов.

При организации голосования специалисты ЦИК учитывали различные внешние угрозы, в том числе возможные атаки и теракты. По этой причине выборы проходили в течение трех дней, пояснила Памфилова.

Расположение избирательных участков также заранее продумывали с учетом возможных нештатных ситуаций. В случае необходимости избирателей планировали переориентировать на другое, более безопасное место.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

Больше всего кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ зарегистрировали 329 участников, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.

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