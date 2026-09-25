Поступали угрозы: Памфилова о давлении на членов избирательных комиссий

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 21 0

Глава ЦИК объяснила, почему голосование длилось три дня и какие меры помогли обеспечить безопасность.

Памфилова рассказала об угрозах на выборах

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Памфилова рассказала о давлении на членов избирательных комиссий

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о давлении на членов избирательных комиссий во время единого дня голосования. По ее словам, в дни выборов поступали угрозы, распространялись провокационные сообщения, а также предпринимались попытки взломать телефоны сотрудников комиссий. Об этом она заявила на заседании ЦИК.

Памфилова отметила, что выборы проходили в непростой обстановке. По ее словам, на фоне внешнего давления организаторам приходилось учитывать риски терактов и атак беспилотников.

«Колоссальное давление оказывалось на членов комиссий со стороны наших врагов. Постоянный поток угроз, провокации, рассылка фейковых писем, например, от имени председателя ЦИК с требованием прекратить подготовку голосования губернаторам. Вот на бланке не отличишь — подпись моя», — высказалась она.

Отдельно глава ЦИК остановилась на решении проводить голосование в течение трех дней. Она пояснила, что такой формат позволил не только дать избирателям возможность выбрать удобное время, но и снизить риски для их безопасности.

За счет распределения потока людей удалось избежать большого скопления граждан на участках. По словам Памфиловой, это было особенно важно с учетом угроз, которые прогнозировались во время кампании.

Особый порядок организации выборов применялся на территориях, где сохранялась повышенная опасность. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях избирательные процедуры адаптировали к складывающейся обстановке. Дополнительные меры действовали также в ряде приграничных регионов.

Памфилова назвала кампанию масштабной и многоуровневой. Она подчеркнула, что членам комиссий также пришлось работать в условиях повышенной нагрузки. При этом, по ее словам, все дополнительные меры принимались с учетом безопасности и удобства избирателей.

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