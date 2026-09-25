Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла РФ в Великобритании

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина Срочная новость 29 0

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Посол РФ в Британии Келин освобожден от должности

Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

"Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

Андрей Келин работает на дипломатической службе с 1979 года. В период с 2005 по 2011 год он руководил Четвертым департаментом стран СНГ. После этого он был назначен постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2019 году его назначили послом в Великобритании. Этим летом Келин объявил, что скоро завершит свою миссию в Лондоне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Келин завершил свою работу на посту посла РФ в Британии планово, о назначении нового главы дипмиссии будет сообщено в надлежащий момент. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
 
  
  

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Памфилова: более 7 миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Госдуму
12:00
Комета из чужой системы: может ли 3I/ATLAS рассказать о жизни за пределами Земли
11:55
Поступали угрозы: Памфилова о давлении на членов избирательных комиссий
11:53
НМГ представила главные премьеры года на контент-форуме в Петербурге
11:53
Памфилова назвала опыт с БПЛА для доставки избирательной документации успешным
11:48
В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО

Сейчас читают

Поезд Москва — Тольятти получил повреждения: есть пострадавшие
«Без всякой причины»: принцесса Диана в порыве гнева столкнула мачеху с лестницы
Последние дни Марины Влади: дети актрисы рассказали об обстоятельствах ее смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен