🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 января, растущая Луна в Тельце благосклонно влияет на тех, кто решится сделать шаг вперед. Львам и Девам стоит понять, где они находятся и принять текущее положение дел.

♈ Овен

Вам не по нутру перемены, происходящие в вашей жизни. У вас складывается впечатление, что их вам навязывают. Попробуйте пересмотреть свое отношение. Задайтесь вопросом: что вы выиграете от происходящего? Какие новые навыки сможете приобрести? Неприятные вам события могут сулить выгоду в вашей профессиональной сфере.

Космический совет: не сопротивляйтесь переменам.

♉ Телец

Вы многого достигли в работе над собой. Взгляните на результаты своего труда. Вы уверены, что готовы остановиться или даже сделать шаг назад? Страх — это нормальная реакция, свойственная людям. Но возьмите себя в руки, вспомните, что вы — молодец, и двигайтесь вперед.

Космический совет: ни шагу назад.

♊ Близнецы

Вам необходима похвала, но что делать, если окружение не спешит петь вам дифирамбы? Время заняться этим самостоятельно. Утвердительные установки — это то, что вам поможет. Почаще говорите себе что-нибудь приятное: «Я — молодец», «Сегодня я особенно красива», «С этим делом я справился на отлично», и все в таком духе. На первый взгляд, это может звучать бредово, но главное, что это работает.

Космический совет: время для позитивных установок.

♋ Рак

Знать все невозможно, но для того и существуют друзья и близкие, чтобы обращаться к ним, когда вопросов в голове явно больше, чем ответов. Не отвергайте помощь, если ее предлагают. И не стесняйтесь просить о ней сами. Вам нужна поддержка, и вы ее получите. В дружеской беседе, поверьте, могут родиться нужные вам слова. И мир станет для вас более понятным местом.

Космический совет: ищите ответы на вопросы в беседе с близкими.

♌ Лев

Одним суждено найти свою любовь в ранней юности, другим — лишь в зрелости, когда они уже готовы поставить на этом крест. А есть и те, кто встречает своего единственного, но для настоящей близости ему требуются годы и годы. Не важно, какой из вариантов ваш. Имеет значение лишь одно: ваша любовь — настоящая. Так что не позволяйте временным трудностям разочаровать вас. Особенно, когда Вселенная верит в вас!

Космический совет: помните, ваша любовь — настоящая.

♍ Дева

В какой-то момент вам показалось, что вы идете по жизни против течения. Остановитесь и оглядитесь. Вам необходимо осознать, где вы сейчас. Поверьте, что вы именно там, где должны быть. Да, многие вещи сокрыты от вашего взора, но это неслучайно. Смело идите вперед и ни о чем не жалейте. Скоро вы поймете, что этот этап в вашей жизни был поворотным.

Космический совет: вы именно там, где должны быть.

♎ Весы

Может показаться, что сейчас все вокруг работает против вас. Присмотритесь, это жизнь предлагает вам увлекательную игру, которая закалит вас! Да, непросто играть, не зная правил, но ведь вам такое не впервой. Приложите немного усилий, и все получится. Эта партия будет выигрышной.

Космический совет: удача любит смелых.

♏ Скорпион

Вспомните о том, что когда вы чувствуете себя хорошо, вы прекрасно выглядите. Стоит приложить усилия, чтобы это правило снова работало. Возможно, вам следует пересмотреть свой рацион и режим дня? Уделите больше внимания физическим тренировкам и интеллектуальному досугу. Старания будут вознаграждены.

Космический совет: пора пересмотреть свой режим дня.

♐ Стрелец

Вы засиделись на месте. Вы чувствуете, что вашему телу и духу не хватает свободы. Пора размяться, Стрельцы! Сбросить сковавшее вас оцепенение поможет шальная вечеринка с зажигательными танцами. Движения и ритмы уже манят вас, прислушайтесь! После такой танцевальной ночи в порядок придут не только мышцы, но и ваши мысли.

Космический совет: используйте танец как психотерапию.

♑ Козерог

Это ваш год. Вы чувствуете, что вам сейчас можно все — начинать новые проекты, совершать путешествия, фонтанировать идеями. И это верное предчувствие. Смело беритесь за любое начинание, и у вас появятся единомышленники. Не робейте, Козероги!

Космический совет: смело беритесь за все новое.

♒ Водолей

Вы поставили себе масштабную цель, но пока плохо понимаете, как к ней прийти. Разбейте ее на небольшие задачи, наметьте план, и действуйте. Время пришло, нельзя больше откладывать на потом. Ловите удачу за хвост!

Космический совет: ловите удачу за хвост!

♊ Рыбы

Вы упорно движетесь к своей мечте. Вас не пугают тернии, сквозь которые лежит ваш путь. И это достойно не только похвалы, но и награды. Да, ваше желание не исполнится прямо сейчас, но промежуточные победы вам обещаны. Но не расслабляйтесь — впереди еще много препятствий.

Космический совет: примите награду и продолжайте путь к мечте.

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