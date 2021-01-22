Балерина Анастасия Волочкова оказалась объектом насмешек собственных подписчиков: видео с празднования 45-го дня рождения звезды спровоцировало жаркие споры. Ради того, чтобы услышать восторженные отзывы фанатов о вечеринке, Волочкова даже открыла фолловерам доступ к комментариям на своей странице в Instagram. Но в ответ знаменитая танцовщица получила массу едких замечаний.

Большинство из них касались отсутствия на вечеринке звездных гостей, друзей артистки, ее родных и, конечно, любимого мужчины. Вокруг Анастасии шумной толпой кружили журналисты с камерами и группа неизвестных людей, которых в сети окрестили «массовкой». Одни сочли, что Волочкова настолько одинока, что осталась без внимания близких в свой юбилей. Другие — что ей не хватило денег устроить настоящее светское событие.

«Где мама, дочка, любимый, друзья? Где все?»

«А где „друзья“? Кроме проплаченной массовки никого не видать»;

«Неужели нельзя было каждому хоть по бутеру и бокалу шампанского организовать? Ведь люди столько букетов надарили»;

«Но друзья-то не сильно веселятся, и никто не подпевает! Печально»;

«Один торт на всех? За 45 лет не накопила на юбилей»;

«Грустно… Случайные люди, одни телефоны над головами, голос нанятого тамады… Выдать желаемое за действительное опять не получилось»;

«Одни массовочные… Очередной обман»

«Одинокая женщина», — пишут фолловеры звезды.

Instagram @volochkova_art

Стоит отметить, что Волочкова все же не оставила без внимания, пожалуй, самый популярный вопрос к ней — когда мир увидит избранника балерины? Одна из подписчиц потребовала рассказать, где же любимый мужчина танцовщицы и какой подарок он преподнес своей женщине.

«Дома ждет с шариками и цветами», — ответила Анастасия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, единственной, что пока рассказала о возлюбленном Анастасия Волочкова, стала история их знакомства. Год назад на своем 44-летии артистка заявила, что собирается замуж, но с тех пор ничего не изменилось: имя избранника знаменитость держит в тайне, а разговоров о бракосочетании больше не заводит.

Балерина предупредила работников прессы о намечающемся празднике заблаговременно. В своем микроблоге Волочкова разместила объявление и предложила журналистам пройти аккредитацию. Тогда знаменитость заметила, что мероприятие будет закрытым, для самых близких. Возможно, в качестве доказательства, что селебрити не осталась одна в юбилей, позже Анастасия опубликовала фото с дочерью Ариадной на фоне подаренных букетов.