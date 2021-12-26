Сила цифр: как рождение в определенный день недели влияет на судьбу

День недели, в который человек появился на свет, может определить всю его дальнейшую судьбу. Нумерологи перечислили черты характера и особенности, свойственные личности в зависимости от того, когда человек родился.

Понедельник

Рожденные в первый день недели обычно добры, ценят близких и всегда верны им. Они заботятся об окружающих, очень эмоциональны и чувственны, но при этом умеют не поддаваться эмоциям. Они могут приспосабливаться к переменчивой ситуации в жизни.

Вторник

У всех, кто появился на свет во вторник, есть общие черты. Они очень бойкие, энергичные, нетерпеливые. Им хочет успеть все и сразу, поэтому они не дают себе времени оценить возможные риски и сразу бросаются в омут с головой. В итоге порой они причиняют боль самим себе. Как Дава, получивший серьезную травму руки после расставания с Ольгой Бузовой, пишет «Экономика сегодня». Рэпер родился 16 марта 1993 года — как раз во вторник.

Среда

У рожденных в среду есть врожденная любовь к общению, хотя порой они впадают в меланхолию и начинают избегать друзей. Они немного беспечны, любят мечтать, но очень работоспособны. Если возьмутся за дело как следует, нет ничего, с чем они бы не справились, пишет Femmie.ru.

Четверг

Если человек родился в четверг, это заметно по его поведению. Эти люди очень улыбчивые, общительные и доброжелательные. На мир смотрят с оптимизмом и умеют зарядить своим позитивным настроем всех окружающих. Для многих они становятся искрой веселья в скучной и мрачной жизни.

Пятница

«Пятничные» люди во всем стремятся к гармонии. Они часто элегантны и как-то по-особенному хороши, красота сочетается в них с артистизмом и стремлением достичь гармонии в жизни. Однако они могут быть зациклены сами на себе, и такой нарциссизм не каждый может терпеть.

Суббота

Все, кто появился на свет в субботу, менее других склонны обращать внимание на чье-то мнение. Они самостоятельно принимают решения, но при этом не делают глупостей, ведут себя скромно и верят в силу образования. Однако это не всегда это гарантирует им успех в любви или финансовую грамотность — от ошибок никто не застрахован.

Воскресенье

Те, кто родился в воскресенье, — настоящие счастливчики. Они смелые, решительные, умные, отличные лидеры. Они умеют ставить перед собой серьезные цели и добиваться их, а окружающих вдохновлять своим примером на новые свершения.

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