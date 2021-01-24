Татьяна Тарасова объяснила уход Тотьмяниной из «Ледникового периода»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слухи о своей причастности к уходу Татьяны Тотьмяниной из проекта «Ледниковый период». В этом ее обвиняли после того, как фигуристка покинула шоу из-за полученной травмы. В беседе с ФАН мастер спорта СССР международного класса заявила, что не участвовала в процессе замены участницы.

«Я вообще в сплетнях не участвую. Я себе этого не позволяю, а это как раз сплетни. Таня не ушла из шоу. Таня получила травму, и никто не знал, сколько она будет ее лечить, а участник нужен был. Я даже не знала, кого они взяли. Я в формировании состава вообще не принимаю участие», — заявила Тарасова.

По ее словам, причиной того, что после выздоровления Тотьмянина не вернулась в проект, стал длительный процесс восстановления.

«Вот и вся история. Я совершенно не собираюсь ни перед кем оправдываться. Людям, конечно, спокойно не живется», — подытожила Тарасова.

Татьяна Тотьмянина выступала в «Ледниковом периоде» в паре с актером Вячеславом Чепуренко. Их успехи были весьма посредственными — оценки они получали невысокие. Однако после замены партнерши дела пары пошли в гору — с фигуристкой Яной Хохловой актеру начали ставить более высокие баллы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Татьяна Тарасова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию.