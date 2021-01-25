Ретроградный Меркурий и умница Юпитер: астропрогноз на неделю с 25 по 31 января

Неделя с 25 по 31 января окажется непростой для всех знаков зодиака, многим потребуется проявить осторожность. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Социальные потрясения

«На этой неделе у нас с вами продолжают быть довольно напряженные аспекты. Во-первых, у нас с вами будет полнолуние. Полнолуние довольно энергетически заряженное», — предупредила Никольская.

По ее словам, помимо полнолуния, сразу шесть планет Солнечной системы на этой неделе «будут буквально искрить». Это может привести к социальным потрясениям.

«Поэтому постарайтесь быть подальше от любых социально активных людей, потому что они вас невольно могут втянуть в свою орбиту, и вы можете пострадать», — предупредила астролог.

Сложности в личной жизни

Кроме этого, на текущей неделе произойдет соединение Венеры и Плутона. Это окажет влияние на личную жизнь многих людей.

«Это всегда перчинка в отношениях. Постарайтесь быть более внимательным к своему любимому человеку, потому что ревность сейчас будет зашкаливать», — посоветовала Никольская.

Отказ от подписания важных бумаг и просьбы о помощи

Меркурий в конце этой недели станет ретроградным. Таким он будет оставаться в течение всего февраля. Это значит, что лучше отказаться от совершения важных действий — подписания бумаг, деловых встреч и перелетов.

«Хорошее у нас тоже на этой неделе, слава богу, будет. Большая умница и молодец Юпитер будет в соединении с Солнцем. Это тот аспект, который бывает только один раз в году, и это соединение будет 28 числа. Поэтому 28 числа обращайтесь за помощью к сильным мира сего и к тем людям, которые могут быть вашими благодетелями. Вы получите от них помощь и поддержку в решении ваших вопросов», — подытожила астролог.

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