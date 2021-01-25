«Провалился в депрессию»: директор Шаляпина о последних месяцах его жизни

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 8 091

Популярный стендапер, актер и радиоведущий ушел из жизни 25 января. Ему был 41 год.

Фото, видео: Instagram @shalyap_in, 5-tv.ru

Известие о смерти известного российского актера, радиоведущего и стендапера Александра Шаляпина потрясло его близких, друзей и фанатов. Казалось бы, ничто не предвещало беды, однако 25 января 41-летнего артиста не стало.

Директор Шаляпина Мария Малякина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что ее подопечный был склонен к легкой депрессии, как и многие творческие люди. Но весной 2020 года ситуация резко обострилась.

«У него была депрессия весной, когда поотменялись все концерты, коронавирус, он провалился в депрессию, запил, потом был в реабилитации, только вышел с реабилитации, в четверг, получается, и у него должны были быть концерты в феврале. Но вот это ощущение ненужности, невостребованности у него сидело в голове», — рассказала Малякина.

У актера остались дочь от первой супруги, а также вдова — Анастасия Шаляпина. Но первыми о смерти Шаляпина сообщили Малякиной журналисты.

«Я вообще от СМИ все узнала, с утра проснулась, начали СМИ звонить, я не понимаю, в чем дело. Начинаю жене звонить, она вся зареванная, говорит, что да, он ***. Я ее больше не дергала, потому что она поехала заниматься делами, — пояснила представитель артиста. — Мне начали звонить разные СМИ. Но я сама знаю не очень много информации. Я знаю, что было до».

По словам директора Шаляпина, депрессивной состояние у ее подопечного обострилось на фоне пандемии коронавируса.

«Мы с ним просто работали давно, с 2014 года, я все это видела. Многие творческие люди немного пьют, а тут вот как это сработало. Я четко понимаю, что конкретно Саша стал жертвой этих отмен, не справился, эта нехватка работы и все остальное у творческих людей она обостряется», — резюмировала Мария.

Тело Александра Шаляпина обнаружила в своей квартире супруга стендапера. У 41-летнего актера, радиоведушего и юмориста остались вдова и дочь от первого брака.

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