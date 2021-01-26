Борющаяся с коронавирусом Алиса Фрейндлих переведена в обычную палату

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Светлана Шевченко
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Медики отмечают положительную динамику у 86-летней актрисы.

Борющаяся с коронавирусом Алиса Фрейндлих переведена в обычную палату

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Борющаяся с коронавирусом Алиса Фрейндлих переведена из интенсивной терапии в обычную палату. Как сообщили ТАСС в БДТ имени Товстоногова, медики отмечают положительную динамику у 86-летней актрисы.

Народная артистка СССР была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 22 имени Соколова 25 декабря. Сообщалось, что до этого Алиса Бруновна пыталась лечиться дома самостоятельно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Фрейндлих в больнице активно занимается лечебной физкультурой.

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