Борющаяся с коронавирусом Алиса Фрейндлих переведена в обычную палату
| Светлана Шевченко Общество 1 033
Медики отмечают положительную динамику у 86-летней актрисы.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Борющаяся с коронавирусом Алиса Фрейндлих переведена из интенсивной терапии в обычную палату. Как сообщили ТАСС в БДТ имени Товстоногова, медики отмечают положительную динамику у 86-летней актрисы.
Народная артистка СССР была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 22 имени Соколова 25 декабря. Сообщалось, что до этого Алиса Бруновна пыталась лечиться дома самостоятельно.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Фрейндлих в больнице активно занимается лечебной физкультурой.
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