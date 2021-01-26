«Другой человек»: Батрутдинов показался на дне рождения Бузовой в новом образе

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Анна Васильева
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Грандиозное празднование 35-летия поющей телеведущей состоялось 25 января.

Фото, видео: Instagram @timurbatrutdinov

Звезде «Дома-2» Ольге Бузовой 20 января исполнилось 35 лет. Спустя пять дней поющая ведущая закатила огромную вечеринку в банкетном зале Orion Hall в Москве. На празднике собралось множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Не обделил своим вниманием Ольгу и шоумен Тимур Батрутдинов. События того вечера Бузова показала в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

Батрутдинов явился на торжество в новом образе и не был похож сам на себя. Юморист кардинально изменил прическу и надел ультрамодные маленькие розовые очки. Возможно, с помощью последнего аксессуара юморист хотел поддержать новый трек Ольги Бузовой «Розовые очки».

Instagram @buzova86

Батрутдинов трогательно поздравил с юбилеем Ольгу, которая незадолго до вечеринки рассталась с рэпером Давидом Манукяном. Ни для кого не секрет, что Бузова и Батрутдинов близкие друзья. Настолько близкие, что ранее им даже приписывали роман. Потом у Ольги появился Дава. По словам Тимура, он не видел телеведущую год.

22 января Ольга Бузова заявила в своем о расставании с Давой. Она рассказала о многочисленных изменах блогера, а также пожаловалась, что он поднимал на нее руку. Звезда призвала своих подписчиков заблокировать блогера в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению звезды «Дома-2» Алены Рапунцель, Ольга Бузова и Давид Манукян давно подписали контракт «об отношениях» и использовали наивность фанатов для пиара.

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