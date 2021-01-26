Иван Краско узнал результаты ДНК-теста ребенка от любовницы

Известный советский и российский артист Иван Краско заявил, что в шестой раз стал отцом. Матерью девочки по имени Дарья, которая родилась 4 декабря, является его возлюбленная Юлия Кичемасова.

29-летняя девушка смогла осуществить давнюю мечту актера, который еще 20 лет назад, когда был женат на Наталье Вяль, заморозил свой биологический материал в медцентре. Кичемасова прибегла к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

«Я отказывалась рожать третьего. Хотела отойти немного от плиты, дождаться, когда сыновья подрастут. Но он сделал это в надежде, что у меня все-таки появятся другие планы, и я соглашусь родить еще одного ребенка», — объяснила решение бывшего мужа Вяль в эфире шоу «На самом деле».

После десяти лет брака Вяль и Краско развелись. 25-летняя Наталья Шевель, которая стала четвертой женой актера, тоже не осчастливила его отцовством. А вот Юлия Кичемасова была настроена весьма решительно и сразу заявила, что готова рожать, и не раз.

Экс-супруга артиста Наталья Вяль всегда была уверена, что Юлия Кичемасова забеременела от другого и попросту использует ребенка в корыстных целях. Она также потребовала проведения ДНК-теста. Позднее в студии шоу появился некий Владимир Кузнецов, который заявил, что пассия Краско — его девушка, а маленькая Дарья — его дочь.

В итоге ДНК-тест расставил все на свои места. Иван Краско не имеет никакого отношения к маленькой Дарье, актер — не ее отец.

С Юлией Кичемасовой народный артист закрутил роман несколько лет назад, еще до развода с Натальей Шевель. Тогда молодая возлюбленная и пообещала Краско подарить ребенка.

Краско и Кичемасова хотели пожениться. Девушка могла стать пятой по счету женой артиста. Состоится ли свадьба теперь — большой вопрос.

У Ивана Краско пятеро детей, родившихся в трех официальных браках. Старшая дочь Галина появилась на свет, когда Краско был женат на Екатерине Ивановой. Повзрослев, она сменила отчество, но Краско старается поддерживать связь с наследницей, которая уже сама на пенсии.

Во втором браке с Кирой Петровой на свет появились сын Андрей и дочь Юлия. Известный российский актер Андрей Краско умер от сердечного приступа в возрасте 47 лет.

Сыновей Ивана и Федора актеру родила предпоследняя жена Наталья Вяль. Актер общается с ними и старается помогать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Краско перенес коронавирус.