«Вы грохнули Сашу»: друг стилиста Шевчука указал на его возможных убийц

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Егор Измалкин
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Имиджмейкера Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова госпитализировали в одну из больниц Москвы 23 января с разрывом внутренних органов.

«Вы грохнули Сашу»: друг стилиста Шевчука указал на его возможных убийц

Фото: Instagram @alex_shevchuk_stylist

Израильский друг стилиста Александра Шевчука указал на мужчин, которые якобы причастны к его смерти. И он считает, что вероятных виновников должно настичь правосудие.

«Смерть Саши на твоей никчемной совести. И твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться. Ты убил, ушел, а теперь занимается похоронами!» — обратился мужчина к возможному участнику трагедии на странице имиджмейкера в Facebook.

Александра Шевчука госпитализировали в одну из больниц Москвы 23 января с разрывом внутренних органов. При этом, согласно предварительной информации, такие травмы нанести себе самостоятельно он не мог. Врачи экстренно прооперировали стилиста и положили в отделение проктологии, а затем перевели в реанимацию. Однако 24 января он скончался в возрасте 54 лет.

Друг Шевчука назвал имя того, кого считает убийцей стилиста, пишет издание «Дни.ру». Но пока его вина официально не доказана, должна сохраняться презумпция невиновности. Сотрудники полиции в настоящее время уточняют причины гибели знаменитости. Кроме того, выясняется личность человека, который находился в день трагедии со стилистом в его квартире.

Как писал 5-tv.ru, ранее об уходе из жизни имиджмейкера рассказала одна из его именитых клиенток — певица Лайма Вайкуле.

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