«Честно и открыто»: Волочкова объявила о расставании с таинственным возлюбленным

Анастасия Волочкова объявила о расставании с таинственным возлюбленным, чью личность не раскрывала на протяжении долгого времени. Балерина опубликовала в Instagram признание, в котором подчеркнула, что поставила точку в истории романтических отношений именно она.

«И я решила завершить эти отношения. Искренность — очень редкое качество в наши дни… И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел. В то же время, это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни…» — поделилась танцовщица.

Instagram @volochkova_art

Звезда балета Анастасия Волочкова на протяжении длительного времени рассказывала фанатам про возлюбленного, однако никто так и не узнал его имени и не увидел лица. Периодически бывшая прима Большого публиковала совместные фото с благоверным, кокетливо пряча его лик за сердечком, нарисованным в фотошопе. Накануне она отпраздновала свое 45-летие, и поклонники отметили отсутствие таинственного мужчины на этом празднике. 5-tv.ru разбирался, почему возлюбленный не пришел поздравить Волочкову.