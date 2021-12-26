Какие болезни приводят к резкому похудению и как их распознать

Быть стройными мечтают многие, но не всегда заветная цифра на весах — хорошая новость. Если причина резкого сброса веса не в строгой диете или активных спортивных тренировках, пора задуматься о состоянии своего здоровья, считают эксперты. Внезапное похудение может быть сигналом опасного заболевания.

Язвы и паразиты

По словам терапевта и диетолога Ольги Бурлаковой, сильное снижение веса может говорить о развитии язвы на стенке желудка или кишечника. Основные симптомы — хроническая усталость, тошнота, насыщение очень маленькими порциями пищи. В случае наличия в организме паразитов, наоборот, масса тела теряется даже при обильном питании, так как незваные гости поглощают большую часть питательных веществ, которые потребляет человек.

Щитовидная железа и диабет

Проблемы с щитовидной железой, такие как гипертиреоз, могут привести к ускорению метаболизма и, соответственно, похудению. Для этого заболевания характерны учащенное сердцебиение, потливость, приступы паники и резкая смена настроения. При диабете вес снижается за счет потери жидкости из-за частого мочеиспускания. У диабетиков также плохо заживают раны, немеют конечности.

Онкология и болезнь Крона

Рак легких, молочной железы, толстой кишки и простаты часто проявляются похудением: в борьбе с болезнью организм сильно истощается. Что касается болезни Крона, она характеризуется сильным воспалением желудочно-кишечного тракта и снижением аппетита — теряется удовольствие от еды. Чаще всего этот недуг встречается у молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет. Возможны также тошнота, слабость и субфебрильная температура — 37–37,5 градуса.

ВИЧ и туберкулез

При ВИЧ кроме снижения веса и прочих признаков, человек замечает высыпания на коже и боли в мышцах. Туберкулез же сопровождается снижением аппетита, потому что бактерии, которые поражают легкие, очень часто влияют на пищеварительную и нервную систему. Симптомы: ночная потливость, хроническая усталость и долго не проходящий кашель.

Деменция и депрессия

В случае деменции на вес влияют нарушения работы мозга, механизм регуляции обменных процессов как бы «ломается». Одним из проявлений депрессивного состояния является расстройство пищевого поведения. Одни «заедают» плохие эмоции, а у других сил не хватает даже на то, чтобы поесть. Более того, некоторые и вовсе теряют аппетит и забывают о такой важной потребности человеческого организма, рассказала изданию NEWS.ru психолог Наталья Никифорова.

Каждое из перечисленных состояний, будь то заболевание тела, или «душевный недуг», может привести к необратимым последствиям. Поэтому так важно при первых симптомах обратиться к врачу.

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