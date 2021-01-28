Лайма Вайкуле оплатит похороны своего друга и стилиста Александра Шевчука

Известная российская певица Лайма Вайкуле организует и полностью оплатит похороны звездного стилиста Александра Шевчука. О смерти своего друга и личного консультанта в ночь на 25 января публике сообщила именно она. Кроме Вайкуле, Шевчук сотрудничал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной, Татьяной Овсиенко и другими.

«Организацией прощания занимается компания Лаймы Вайкуле, в которой Саша работал арт-директором. Она же взяла на себя все финансовые расходы. Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они — пока этот вопрос открыт. Есть определенные сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса», — цитирует Starhit.ru представителя LAIMALUX GROUP Екатерину Лазареву.

Александр Шевчук прославился в 1990-е, когда начал сотрудничать Пугачевой, Киркоровым и другими крупными звездами отечественного шоу-бизнеса. В дальнейшем он работал над такими проектами, как «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Фактор А».

Александра Шевчука госпитализировали в одну из больниц Москвы 23 января с разрывом внутренних органов. При этом, согласно предварительной информации, такие травмы нанести себе самостоятельно он не мог. Врачи экстренно прооперировали стилиста и положили в отделение проктологии, а затем перевели в реанимацию. Однако 24 января он скончался в возрасте 54 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: друг Шевчука назвал имя того, кого считает убийцей стилиста. Сотрудники полиции уточняют причины гибели знаменитости, также выясняется личность человека, который находился в день трагедии с Александром в его квартире.