Пятеро детей и взрослый попали в больницу после взрыва в Северной Осетии

Пять детей и один взрослый пострадали при взрыве газовоздушной смеси в Северной Осетии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ЧП произошло в селе Новое Пригородного района, а всех пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

По предварительной информации, хлопок прогремел не в самом жилом доме, а в отдельно стоящем помещении на территории частного домовладения.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зеленоградском районе Крюково при взрыве в жилом здании погиб 80-летний мужчина. Из подъезда эвакуировали 15 человек.

Еще один инцидент произошел в подмосковном Одинцове. Там хлопок газовоздушной смеси в квартире, по предварительной версии, мог быть связан с туристическим газовым баллоном объемом 200 миллилитров. Ударная волна повредила балкон и остекление.

Также 5-tv.ru сообщал о взрыве газа в котельной академии настольного тенниса в Оренбурге. В результате происшествия были сорваны металлические панели, а часть оборудования получила повреждения.

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