«Ты следующий»: Игорь Стам прочитал пророческую прозу Шаляпина над гробом комика

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 186

Актер Театра. Doc. попрощался с покойным коллегой по труппе в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Предположительно, Шаляпин покончил с собой.

Фото, видео: Instagram @shalyap_in, 5-tv.ru

Актер Театра. Doc. Игорь Стам на церемонии прощания с Александром Шаляпиным прочитал пугающе-пророческую прозу комика. Вместе со Стамом стендапер и битбоксер участвовал в постановках театра. По-видимому, он предчувствовал смерть и даже понимал, что приведет его к кончине. Слова близких подтверждают эти строки: они говорили, что артист страдал тяжелой депрессией и пристрастием к спиртному.

«В какой-то момент меня как будто током шоркнуло, и, зная свои проблемы с алкоголем и наркотиками, мне вдруг внутри сказало: „Дружище, ты понимаешь, что ты следующий?“. Я еще раз глянул на гроб и увидел в нем себя. Я представил себе эту Люберецкую квартиру с такими же алкашами, чуваками, и вот это вот все… И мне стало страшно», — процитировал Стам строки Шаляпина над его гробом.

Актер, стендапер и шоумен Александр Шаляпин скончался 25 января в возрасте 41 года. Вдова комика нашла его тело в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Предполагается, что Александр мог свести счеты с жизнью. Правоохранительные органы проводят соответствующую проверку.

Шаляпин пытался побороть пагубные привычки и неоднократно проходил лечение в наркологических центрах. Представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников и друг актера считает, что Шаляпин не хотел умирать, а просто сделал роковую ошибку, попытавшись привлечь к себе внимание.

Комик был участником Stand Up Show на ТНТ. Он снимался в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и других. Александр Шаляпин стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал о покойном радиоведущий и коллега Шаляпина по работе на станции Maximum VJ Чак на церемонии прощания.

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