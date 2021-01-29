Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака

Рунический гороскоп позволяет порой куда точнее, чем астрологический, предсказать грядущие события для всех знаков зодиака. Рунический провидец Игорь Вечерский обладает уникальным даром понимать значение рун и давать точнейшие прогнозы на будущее. Он уже не раз предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы.

Специально для 5-tv.ru он составил свой гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года.

Овен

Йера, манназ перевернутый и альгиз рекомендуют вам обратить внимание на сферу своей трудовой деятельности и понять влияние и участие окружающих — особенно коллег — на ваше продвижение вперед. Потому как сложилась ситуация, когда необходимо особенно внимательно оценить свой коллектив, отталкиваясь от четкого понимания друзей и конкурентов.

Телец

Перто перевернутая, перевернутый уруз и кено не советуют строить на этой неделе планы. Также не рекомендуется начинать новые дела. Все потому, что лучше сосредоточить свое внимание на развитии дел текущих и получении информации, которая понадобится для реализации задуманного в ближайшем будущем.

Близнецы

Перевернутая перто, йера и перевернутый манназ говорят о том, что на этой неделе вы сможете хорошо поработать, однако возможны некоторые обстоятельства, неожиданным образом влияющие на карьерный рост. Возможно также появление человека, который может вам на этом пути помешать.

Рак

Отал, иса и ингуз рекомендуют заняться на этой неделе вопросами личной жизни и обустройством домашнего пространства. Вы сможете заложить крепкий фундамент или для налаживания этой сферы, или для ее улучшения. Кроме того, будут удачны планы, сопряженные с недвижимостью и организацией постоянно идущих процессов.

Лев

Лагуз перевернутый, эваз и ингус советуют использовать свою энергию для налаживания необходимых контактов. Те силы, которые вы проявите сейчас, смогут принести вам в будущем хороший результат и помогут реализовать задуманное дело.

Дева

Соуло, дагаз и наутиз говорят о том, что на этой неделе вы сможете проявить себя в новом качестве. То есть в этот период вы сумеете в новом амплуа показать себя наилучшим образом. Однако существует риск нехватки ресурсов, который вам необходимо понять и учесть в своих планах.

Весы

Перевернутый лагуз, соуло и уруз говорят о том, что у вас очень много сил и энергии, однако планы могут быть неверны либо не до конца верны. В таком случае потребуется их правильно скорректировать. Потому как возможности, которые у вас сейчас имеются, в том числе это энергия — и творческая, и физическая, — потребуют правильного вектора ее приложения.

Скорпион

Йера, соуло и турисаз советуют обратить внимание на сферу добычи ресурсов, потому как открывающиеся возможности сопряжены с рядом проблем. Но их можно будет преодолеть. Кроме того, вы даже сможете использовать их в своих интересах, однако это потребует дополнительного внимания и участия, нельзя пускать все на самотек.

Стрелец

Ингуз, вуньо и дагаз советуют обратить внимание на сферу своего личного комфорта и спокойствия, либо, наоборот, реализации своей эмоциональной сферы. Вам следует найти способ достижения внутреннего комфорта, гармонии, когда вы можете ощущать себя на своем месте в свое время. Потому как это окажется важным в будущем.

Козерог

Наутиз, эингуз и йера говорят о том, что продолжатся ранее идущие процессы и вероятно не на все планы будет достаточно возможностей. Однако сейчас вы можете очень усердным трудом вдохновить партнеров пойти за вами. Это позволит завершить большое дело в плане своей самореализации.

Водолей

Эйваз, соуло и манназ советуют вам на этой неделе обратить внимание на личные отношения. Даже если они связаны с определенного рода конфликтами и возможными неурядицами, они все равно могут быть полезными для вас. Поэтому, проявив сейчас должное упорство, вы можете улучшить свою любовную сферу.

Рыбы

Манназ, наутиз и райдо советуют начинать новые дела на этой неделе. Если вы их планировали, то пришло очень время для старта. Вам следует точно распределить свои ресурсы и возможности, не преувеличивая того, что уже есть. Потому как это может привести к их неполной реализации. Несмотря на это, у вас также может сложиться удачное партнерство, и вы сумеете, используя новые контакты, сделать шаг вперед.

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