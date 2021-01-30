Ульяновский губернатор объявил траур по погибшим в ДТП под Самарой

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил в регионе воскресенье, 31 января, днем траура по погибшим в ДТП под Самарой. Смертельная авария произошла вечером 29 января. На трассе М5 «Урал» в Сызранском районе произошло лобовое столкновение многотонного грузовика с пассажирским микроавтобусом, который ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область.

В аварии погибли 12 пассажиров автобуса, еще 13, в том числе полугодовалый ребенок, получили различные травмы, сейчас 11 из них находятся в реанимации. Жертвами ДТП оказались жители Ульяновской и Самарской областей.

Глава Минздрава Самарской области заявил, что медики провели пострадавшим все необходимые экстренные вмешательства. Сейчас пациентам оказываются противошоковые реанимационные мероприятия. Врачи рассматривают возможность транспортировки ребенка и других пациентов в Самару.

По предварительным данным МВД, на дороге полуприцеп грузового автомобиля DAF занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. На месте происшествия погибли десять человек, еще двое скончались в стационаре. Водитель грузовика осмотрен медиками, в госпитализации он не нуждался.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в ДТП под Самарой.