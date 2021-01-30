Список погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой

5-tv.ru публикует список погибших в результате страшного ДТП в Самарской области. На данный момент установлены личности восьми из 12 скончавшихся.

Мингазова А. — 1968 год рождения; Тагиев А. — 1979 год рождения; Сорокина Е. — 1978 год рождения; Бухвалов С. — 1972 год рождения; Шебаршев А. — 1997 год рождения; Семьянов В. — 1970 год рождения; Осокин С. — 1981 год рождения; Ильин И. — возраст устанавливается.

Экстренным службам предстоит установить личности еще четверых погибших в результате жуткого ДТП. Пострадали в аварии 12 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло вечером 29 января на трассе М5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. В СК РФ возбудили по факту аварии уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.