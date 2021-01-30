Список погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой

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Игорь Рязов
Эксклюзив 3 104

В результате страшной аварии в Самарской области погибли 12 человек.

Список погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует список погибших в результате страшного ДТП в Самарской области. На данный момент установлены личности восьми из 12 скончавшихся.

  1. Мингазова А. — 1968 год рождения;
  2. Тагиев А. — 1979 год рождения;
  3. Сорокина Е. — 1978 год рождения;
  4. Бухвалов С. — 1972 год рождения;
  5. Шебаршев А. — 1997 год рождения;
  6. Семьянов В. — 1970 год рождения;
  7. Осокин С. — 1981 год рождения;
  8. Ильин И. — возраст устанавливается.

Экстренным службам предстоит установить личности еще четверых погибших в результате жуткого ДТП. Пострадали в аварии 12 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло вечером 29 января на трассе М5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. В СК РФ возбудили по факту аварии уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

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