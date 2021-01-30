Звездного стилиста Александра Шевчука решили хоронить не в России

Недавно скончавшегося звездного стилиста Александра Шевчука не будут хоронить в России. Об этом рассказала одна из его близких подруг — композитор и певица Ирина Грибулина на прощании с имиджмейкером.

«Насколько я слышала, его родственники с Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине — на кладбище в Умани, — рассказала она в беседе с порталом „Дни.ру“. — Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных христиан, это очень важно».

Александр Шевчук умер при странных обстоятельствах. 23 января его срочно госпитализировали в одну и столичных больниц с разрывом внутренних органов. По предварительной информации, сам так травмироваться стилист не мог. Несмотря на экстренную операцию и перевод в реанимацию, спасти мужчину не смогли. 24 января 54-летний Шевчук умер.

Друг покойного считает, что знает имя убийцы Шевчука. Однако пока вина мужчины не доказана, должна сохраняться презумпция невиновности. Сотрудники полиции ведут расследование и уточняют причины гибели знаменитости и личности тех, кто был с ним в квартире перед госпитализацией.

Александр Шевчук прославился в 1990-е, когда начал сотрудничать с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной, Татьяной Овсиенко и другими крупными звездами отечественного шоу-бизнеса. В дальнейшем он работал над проектами «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Фактор А».

О смерти Шевчука рассказала певица Лайма Вайкуле. Прощание с ним прошло 29 января в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лайма Вайкуле оплатит похороны своего друга и стилиста Александра Шевчука.