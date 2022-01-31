«Свадьба убьет девочку»: Смерть каких знаменитостей предсказала Ванга?

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 23 824

Болгарская ясновидящая была способна предвидеть смерть человека — и прорицания зачастую сбывались.

«Свадьба убьет девочку»: Смерть каких знаменитостей предсказала Ванга?

Фото: ИТАР-ТАСС

Исполнилось 111 лет со дня рождения Ванги. Болгарская ясновидящая сделала тысячи предсказаний. Среди них — и множество трагических. 5-tv.ru публикует прорицания Ванги о смертях знаменитых людей.

Джон Кеннеди

О покушении на 35-го президента США Ванга предупредила за четыре месяца до трагического происшествия. Несмотря на усиление охраны, избежать гибели государственного лидера не удалось. Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе Ли Харви Освальдом.

Джон Кеннеди. Фото: globallookpress.com / John F. Kennedy Library

Принцесса Диана

Ванга предсказала гибель монаршей особы во время трансляции брачной церемонии принцессы Дианы и принца Чарльза.

«Эта свадьба убьет девочку», — заявила тогда ясновидящая

Так и произошло. Брак с принцем Чарлзом открыл для Дианы все двери. Ею всхищались, следили за каждым выходом. После развода леди Ди стала много времени уделять благотворительности. Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Леди Диана. Фото: ТАСС / John Stillwell

Индира Ганди

За 15 лет до покушения на премьер-министра Индии и дочери Махатмы Ганди — Индиры Ганди — Ванга предвидела ее смерть.

«Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье», — звучало предсказание.

В день убийства — 31 октября 1984 года — на Индире было сари шафранового цвета, под которое она не надела бронежилет. Ее убили собственные телохранители, когда та направлялась в Нью-Дели на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым. Восемь выстрелов поразили жизненно важные органы политика.

Индира Ганди. Фото: ТАСС / Шогин Александр

Никола Шипковенски

Болгарский психиатр Никола Шипковенски, который стал автором документального фильма «Феномен», хотел изучить мозг Ванги после ее смерти. Прорицательница заявила, что у него ничего не выйдет, потому что он умрет раньше нее. Ученый скончался 8 апреля 1976 — за 20 лет до смерти ясновидящей.

Собственная смерть

Когда Ванга комментировала будущую гибель принцессы Дианы, предсказательница назвала и дату своей смерти. Она заявила, что сама умрет за год до этого события, а принцесса увидит ее смерть.

«Она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе», — предвещала Ванга.

Болгарской прорицательницы не стало 11 августа 1996 года.

Ванга. Фото: ИТАР-ТАСС

Ранее 5-tv.ru публиковал 25 малоизвестных фактов о Ванге.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 202...

Последние новости

18:16
Перенесшую инсульт актрису Елену Проклову выписали из больницы
18:14
В Чехии рассказали, какой способ поможет решить конфликт между РФ и НАТО
18:02
Впавшие в анабиоз игуаны десятками падают на головы прохожих во Флориде
17:57
Видео: Как выглядит могила Веры Глаголевой через четыре года после трагедии
17:50
Казенный вопрос: Был ли когда-нибудь сухой закон в России?
17:48
Ледяная глыба во Владивостоке стала новым арт-объектом на набережной

Сейчас читают

Смертельные риски: что такое тромбоциты и как проверить их норму в крови
Исполнить мечты и привлечь богатство: Что нужно делать 1 февраля, когда китайский Новый год совпадет с новолунием
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год