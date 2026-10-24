«Надеюсь, однажды он полетит на Марс»: Сикорский прошелся по Маску

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Радослав Сикорский считает, что предприниматель лезет не в свое дело.

МИД Польши негативно высказался о словах Илона Маска

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

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МИД Польши негативно высказался о желании Илона Маска учувствовать в политике

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал вмешательство американского предпринимателя Илона Маска в политические процессы и заявил, что смешивать бизнес с политикой — не лучшая идея. По словам министра, предприниматель рискует столкнуться с последствиями собственной политической активности. Об этом он заявил в интервью польской организация Fundacja Liberté!.

Сикорский рассказал, что посетил компанию SES (спутниковый оператор. — Прим.ред.) в Люксембурге, где ему сообщили о планах запустить в течение трех лет европейскую спутниковую программу с участием Польши. По его словам, антенны новой системы будут меньше, чем у Starlink, поэтому министр допустил, что Маск в будущем может купить эту систему.

«Маск пытается вмешиваться в политику разных стран, а потом искренне удивляется, когда политики говорят, что не хотят этого. Он только что потерял контракты в Индии. Там решили, что хотят создать собственную систему. Смешивать бизнес с политикой — не лучшая идея. Особенно когда речь идет об Илоне Маске, который явно преследует собственные интересы и продвигает выгодные ему алгоритмы <...> Я надеюсь, что однажды он полетит на Марс. На этом остановимся», — заявил Сикорский.

При этом польский министр назвал предпринимателя великим изобретателем и пожелал ему успехов.

Ранее, 23 октября, Сикорский осудил Маска за его высказывания об американских схемах по отмыванию денег через Киев. По его словам, США прекратили финансирование Украины еще в прошлом году, а американские компании зарабатывают на поставках оружия, за которое платят европейцы. По мнению министра, чем активнее Маск вмешивается в политику других стран и использует свою продукцию в политических играх, тем больше ущерб наносит собственному бренду.

Также 5-tv.ru сообщал о том, что Илон Маск подчеркнул значительное расхождение между украинской элитой и обычными людьми. Он также указал, что финансовая помощь США Киеву проходит через сложные схемы и в конечном итоге возвращается в американскую казну, где используется в интересах Вашингтона.

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