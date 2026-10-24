В собственном доме: вице-президента Олимпийского комитета Болгарии застрелили

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

По делу проходит свидетель, который слышал звуки выстрела.

Вице-президента Олимпийского комитета Болгарии убили

Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Short

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Слави Бинев, занимавший пост вице-президента Олимпийского комитета Болгарии и ранее работавший в Европарламенте, был убит выстрелом в голову в своем доме в Софии. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция в качестве предварительной версии рассматривает финансовый спор с деловыми партнерами.

Как сообщил на брифинге Любомир Николов, исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства внутренних дел, в Софии по делу об убийстве Слави Бинева уже задержаны три человека.

Есть и свидетель. Он заметил, как три человека заходили на место происшествия и как покидали его. Он также слышал звук выстрела. Все задержанные имеют непосредственное отношение к строительному бизнесу — им принадлежит компания, которая сейчас возводит в Софии два архитектурных комплекса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тюмени бывший муж застрелил свою экс-супругу. Трагедия произошла прямо возле подъезда, в котором жила женщина.

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В собственном доме: вице-президента Олимпийского комитета Болгарии застрелили

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