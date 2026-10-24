«Единственное, что успела»: мать накрыла собой дочь во время удара дрона по дому в ЛНР

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

В момент атаки девочка спала.

Мать накрыла собой дочь во время атаки на ЛНР

Фото: MAX/Леонид Пасечник

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Мать накрыла собой 14-летнюю дочь во время удара беспилотника по дому в ЛНР

Жительница Свердловска накрыла собой 14-летнюю дочь во время удара беспилотника по многоквартирному дому в ЛНР. Об этом ТАСС рассказал отец подростка, Юрий.

По словам мужчины, утром жена услышала шум и в этот момент успела закрыть собой спавшую дочь.

«Жена услышала только рев мотора. И говорит, что только я услышала бабах, и единственное, что она успела, — дочку накрыть», — рассказал Юрий.

Мать и подросток получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара беспилотника по жилому дому в Свердловском муниципальном округе пострадали четыре человека. Кроме того, в пятиэтажном здании повреждены кровля и фасад, выбиты окна.

Исполняющая обязанности главного врача Свердловской центральной городской многопрофильной больницы Виктория Воевода сообщила, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Орле погибли три человека в результате ракетного удара 23 октября. Губернатор региона Андрей Клычков заверил, что родным погибших и пострадавшим предоставят необходимую поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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