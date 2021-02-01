Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован с пневмонией

Народный артист РСФСР Александр Збруев доставлен в больницу. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости поднялась высокая температура, его доставили на компьютерную томографию легких. Врачи диагностировали у звезды пневмонию. Было принято решение о госпитализации. Информация о состоянии актера уточняется.

Александр Збруев — советский и русский актер театра и кино. Фильмография звезды насчитывает десятки кинокартин. Публике он хорошо известен по ролям в таких фильмах как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Успех», «Мой младший брат», «Мелодии белой ночи».