Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован с пневмонией

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Карина Бернтгольц
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Легенда советского кинематографа жаловался на высокую температуру.

Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован с пневмонией

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Народный артист РСФСР Александр Збруев доставлен в больницу. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости поднялась высокая температура, его доставили на компьютерную томографию легких. Врачи диагностировали у звезды пневмонию. Было принято решение о госпитализации. Информация о состоянии актера уточняется.

Александр Збруев — советский и русский актер театра и кино. Фильмография звезды насчитывает десятки кинокартин. Публике он хорошо известен по ролям в таких фильмах как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Успех», «Мой младший брат», «Мелодии белой ночи».

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