Материнский капитал на первого ребенка увеличится в 2027 году

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Изменения также затронут и единовременное пособие, выплачиваемое при рождении малыша.

Каким будет материнский капитал в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Маткапитал в 2027 году на первого ребенка увеличится до 778,5 тысячи рублей

В 2027 году в России увеличатся выплаты материнского капитала на первого ребенка до 778,5 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Размер материнского капитала увеличится <…> до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка», — отметил министр.

Он уточнил, что с 1 февраля пройдет индексация этой меры поддержки. Изменения будут равны уровню физической инфляции. По предварительным данным, индексация составит 6,8%. То есть сумма за первенца увеличится на 49,6 тысячи рублей. А на второго ребенка — на 65,5 тысячи рублей, если на старшего подобная выплата не предоставлялась.

Также вырастет и единовременное пособие при рождении малыша — до 30,4 тысячи рублей. При этом максимальный размер пособия по беременности и родам может превысить значение в 1,1 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в федеральном бюджете предусмотрено повышение пенсий в 2027 году. Этот процесс будет проходить в два этапа. При этом будут учтены параметры инфляции, изменение размеров военного довольствия и необходимость повышения уровня жизни пенсионеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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