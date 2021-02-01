«Ледяной душ»: Мать не пригласила Марию Максакову в отчий дом

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Рита Цветкова
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Оперная дива мечтала о встрече с родными после долгой разлуки, но в Москве ее ждал холодный прием от Людмилы Максаковой.

«Ледяной душ»: Мать не пригласила Марию Максакову в отчий дом

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Оперная певица Мария Максакова рассказала, что ее родная мать — актриса Людмила Максакова — не позвала родную дочь домой после долгой разлуки. По словам артистки, родительница была очень холодна и даже не приняла букет от Марии.

«Я надеялась, что я, приехав в Москву, увижу семью, маму. С замиранием представляла, как мама пригласит меня домой, как мы будем пить чай. Прямо с самолета я пошла в театр Вахтангова на ее спектакль. Я вышла с цветами, встала напротив: она меня узнала, но цветы у меня из рук не взяла», — поделилась Максакова.

Долгое время, призналась Мария, она чувствовала себя очень одинокой: муж трагически погиб, отец умер, сын уехал учиться в Швейцарию. В российской столице у певицы остались только мама и дочь. Но надежды на воссоединение с семьей рухнули. Людмила Максакова лишь мимоходом спросила, надолго ли Мария приехала в Москву, после чего пообещала как-нибудь позвонить. Больше вестей от нее не было.

«Мама меня домой не позвала… Это был ледяной душ» — пожаловалась артистка в эфире шоу Бориса Корчевникова.

Мария Максакова переехала в Киев в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства политика в 2017-м певица осталась на Украине и одна растила сына Ивана. Со старшими детьми Ильей и Людмилой поддерживала связь по телефону. С их бабушкой у артистки сложные отношения — женщины не разговаривали много лет.

В конце 2020 года стало известно, что на московские апартаменты Марии Максаковой наложен арест из-за долгов. В течение года она боролась с экс-супругом Далхатом Халаевым за права на элитную квартиру, но вопрос так и остался нерешенным. Как рассказала артистка в одном из интервью по приезде в Россию, после завершения судебных процессов относительно недвижимости она намерена через Киев уехать жить в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Вороненков назвал сына от Максаковой в честь героя фильма «Офицеры», которого сыграл покойный народный артист СССР Василий Лановой.

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