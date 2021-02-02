ФСИН просит 3,5 года реального срока для Навального

ФСИН просит суд отменить условное наказание Навального и назначить ему 3,5 года реального срока. Кроме этого ведомство требует назначить блогеру штраф в размере 500 тысяч рублей.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля рассматривает вопрос о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше».

По данным прокурора, блогер более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Причем условно осужденный был ознакомлен с обязанностями, которые были на него возложены. Его поставили на учет 14 октября 2016 года в филиал № 15 в связи с переездом на новое место жительство, 29 октября ему разъяснили все условия повторно. В связи с этим, начальник филиала направил представление о продлении испытательного срока блогеру на 1 год.

Алексея Навального также пять раз предупреждали о возможной замене условного срока на реальный, но, несмотря на это, блогер семь раз не явился в инспекцию.

Блогер имеет две судимости. Первая — по делу «Кировлеса», она связана с растратой более 16 миллионов рублей. Суд постановил наказать Навального за это преступление пятью годами заключения условно и 1,5 годами испытательного срока. По делу «Ив Роше», где блогер признан виновным в хищении более 30 миллионов рублей, он был приговорен к 3,5 годам условно.