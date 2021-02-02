ФСИН просит 3,5 года реального срока для Навального
По данным прокурора, блогер более 50 раз нарушал условия испытательного срока.
Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ
ФСИН просит суд отменить условное наказание Навального и назначить ему 3,5 года реального срока. Кроме этого ведомство требует назначить блогеру штраф в размере 500 тысяч рублей.
Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля рассматривает вопрос о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше».
По данным прокурора, блогер более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Причем условно осужденный был ознакомлен с обязанностями, которые были на него возложены. Его поставили на учет 14 октября 2016 года в филиал № 15 в связи с переездом на новое место жительство, 29 октября ему разъяснили все условия повторно. В связи с этим, начальник филиала направил представление о продлении испытательного срока блогеру на 1 год.
Алексея Навального также пять раз предупреждали о возможной замене условного срока на реальный, но, несмотря на это, блогер семь раз не явился в инспекцию.
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