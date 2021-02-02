Жуткое совпадение: передача о жизни Иошпе вышла на ТВ за день до ее смерти

Иногда жизнь выкидывает странные фокусы. Жизнеутверждающий выпуск передачи «Судьба человека» об Алле Иошпе и ее супруге Стахане Рахимове вышла 29 января. А уже на следующий день 83-летняя певица скончалась.

В гостях у ведущего Бориса Корчевникова творческий дуэт рассказывал о своей непростой жизни. Борьба с последствиями перенесенного Иошпе в детстве сепсиса, расставание с предыдущими супругами, отсутствие общих детей… А потом за всесоюзной славой пришло забвение, когда Иошпе и Рахимову запретили выступать после попытки репатриации в Израиль. Но артисты не сдались и смогли вернуться на сцену.

Зрители остались в восторге от выпуска и пожелали здоровья и долголетия 83-летним супругам.

«Какие красивые, открытые, светлые лица! Какое созвучие голосов!»;

«Боже, как приятно смотреть на эту супружескую пару!»;

«Восхищение этой замечательной парой», — написали они в комментариях.

Алла Иошпе умерла на 84-м году жизни. Об этом рассказала ее подруга, писательница Мария Арбатова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна причина смерти народной артистки России Аллы Иошпе.