«Это не СОVID»: стала известна причина смерти известной певицы Аллы Иошпе

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Алиса Маркова
Эксклюзив 4 108

Народная артистка России скончалась на 84-м году жизни в Москве.

Фото, видео: Соцести, 5-tv.ru

5-tv.ru стала известна причина смерти известной певицы Аллы Иошпе. Народная артистка России скончалась на 84-м году жизни в Москве в субботу, 30 января. В эксклюзивном интервью близкая знакомая советской эстрадной артистки писательница Мария Арбатова рассказала, почему звезда покинула этот мир. По ее словам, Алла Иошпе не была инфицирована коронавирусом.

«Это не COVID, это сердце. Сделано было все, что можно. И ее дочка — врач, сказала сама, что даже благодарила врачей реанимации, которые невозможное сделали. Это сто процентов не COVID. Для Тани (дочь певицы — Прим.ред.), как для врача, это было ожидаемо. Она была в больнице долгое время и там и ушла», — заявила Мария Арбатова.

Она также уточнила, что прощание с народной артисткой России состоится во вторник, 2 февраля. Однако пока неизвестно место, где будет захоронена звезда эстрады. Об этом будет сообщено позже.

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России Алла Иошпе родилась в 1937 году. В 1960-1970-х годах дуэт Аллы Иошпе и Стахана Рахимова пользовался необычайной популярностью.

В 1979 году пара музыкантов подала документы, чтобы отправиться в Израиль. Однако они получили отказ не только на выезд из страны, но и на эстрадные выступления. В 2002 году супругам были присвоены звания народных артистов России. Спустя еще два года в Москве в ГЦКЗ «Россия» состоялся концерт «Песня длиной в жизнь», который был посвящен 40-летию творческого дуэта.

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