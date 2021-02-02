Невеста участника группы Дятлова раскрыла семейную тайну в день годовщины трагедии

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Алина Потёмкина
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С момента гибели туристов прошло более 60 лет, а загадка этой печальной истории продолжает волновать мир.

Невеста участника группы Дятлова раскрыла семейную тайну в день годовщины трагедии

Фото: Dyatlovpass.com

В годовщину гибели группы Дятлова невеста одного из погибших в роковую ночь туристов раскрыла семейную тайну. В беседе с URA.RU женщина рассказала, кто помог ей пережить потерю любимого человека и начать новую жизнь.

Людмила Соколова была знакома с Рустемом Слободиным с детства. Они вместе занимались в Детской технической станции, где он конструировал самолеты, а она — танки. Незадолго до трагедии они решили скрепить свой союз узами брака. Однако, их мечтам не суждено было сбыться — Рустем погиб вместе со всей группой в Уральских горах.

После потери возлюбленного Людмила долго не могла оправиться. По ее словам, вернуться к жизни ей помогла мать погибшего жениха. Она убеждала девушку не оставаться одной, и именно к ней за благословением та пришла, когда встретила свою судьбу. Знакомство с будущим мужем случилось на курорте. А после молодой человек стал ухаживать за Людмилой.

«Я привела его к маме Рустема. Я играла на пианино, а он очень хорошо итальянские романсы пел, и, конечно, он ее покорил. И она нас благословила. Но я всю жизнь прожила с любовью в сердце к Рустему, и муж знал это», — призналась женщина. 

У супругов родилось два сына. Позже появились и внуки — целых пятеро. А еще в семье вырос «третий сын», как о нем отзывается сама Людмила — Иван. По ее словам, он ей заменил общего ребенка с Рустемом.

«У Ваньки не было мамы, и он 20 лет жил у меня — как третий сын мне был. Я считаю, что это Рустем мне его послал, что это как наш с ним ребенок», — вспоминала женщина.

Туристическая группа, которой руководил Игорь Дятлов, погибла во время похода на перевале на Северном Урале зимой в 1959 году. Причины случившегося выясняются до сих пор, а версий несколько сотен. Одни предполагают, что туристы стали жертвами несчастного случая, другие утверждают, что их гибель — следствие паронормального явления.

Спустя 60 лет после гибели туристов Генеральная прокуратура РФ по УрФО организовала проверку из-за обращений родственников погибших и интереса общества. Причиной гибели участников группы официально назван сход снежной лавины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что швейцарские ученые выдвинули собственную версию гибели группы Дятлова.

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