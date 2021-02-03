Стало известно, куда этапируют Алексея Навального

Блогера Алексея Навального могут отправить для отбывания наказания в одну из колоний в центральной России. Такое заявление сделал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

Он отметил, что после того, как решение суда вступит в силу, Навального должны этапировать в колонию по месту проживания. Однако в столице колоний общего режима нет, поэтому блогер будет отбывать наказание в ближайшем от Москвы регионе. То есть, в какой-либо колонии центральной части страны, пишет «Интерфакс».

Общественник отметил, что Навальный может остаться отбывать срок и в хозотряде при следственном изоляторе в Москве, но это маловероятно.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде принял решение заменить условное наказание блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальное. Суд постановил назначить блогеру 3,5 года колонии общего режима. В срок заключения засчитывается нахождение под домашним арестом из расчета 1 день за 1 день, а также его нахождение под стражей с 17 января 2021 по 02 февраля 2021. Таким образом, в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

К слову, сегодняшнее решение суда не является ужесточением приговора. С юридической точки зрения — это лишь отмена предоставленных ранее привилегий. Срок для Алексея Навального остался прежним. Изменился только порядок отбытия наказания за совершенные им экономические преступления.

Прокурор во время заседания отметил, что Навальный неоднократно давал в Германии интервью, занимался спортом, однако инспекцию не посещал. По мнению обвинения, тем самым блогер показывал полное пренебрежение законами РФ и должен находиться под стражей с учетом срока, проведенного под домашним арестом.

На прямой вопрос: «Верно ли, что в период с января по август 2020 вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию?» Навальный не ответил ничего конкретного. Он пытался виртуозно уйти от ответа. Прокурору пришлось несколько раз перефразировать вопрос, но безрезультатно. Государственный обвинитель обратил внимание судьи на поведение блогера.

Важно пояснить, что в период лечения блогера в Германии ведомство не направляло никаких запросов и не вызывала Навального. На этот период требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный уведомление проигнорировал и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию так и не предоставил.

В итоге блогера объявили в розыск из-за того, что его местонахождение было определить невозможно. 14 января столичная ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального, что собственно и было сделано 17 января в аэропорту «Шереметьево» по его возвращению из Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным в соцсетях стали публиковать призывы к участию в незаконной акции. Несколько человек были задержаны на Манежной площади в Москве.