Стало известно, куда этапируют Алексея Навального
Ранее суд заменил условный срок блогеру реальным.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Блогера Алексея Навального могут отправить для отбывания наказания в одну из колоний в центральной России. Такое заявление сделал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.
Он отметил, что после того, как решение суда вступит в силу, Навального должны этапировать в колонию по месту проживания. Однако в столице колоний общего режима нет, поэтому блогер будет отбывать наказание в ближайшем от Москвы регионе. То есть, в какой-либо колонии центральной части страны, пишет «Интерфакс».
Общественник отметил, что Навальный может остаться отбывать срок и в хозотряде при следственном изоляторе в Москве, но это маловероятно.
Ранее 5-tv.ru писал, после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным в соцсетях стали публиковать призывы к участию в незаконной акции. Несколько человек были задержаны на Манежной площади в Москве.
- 3 февр
- Политолог рассказал об агрессивности Навального в суде
- 3 февр
- СК выпустил репортаж о несовершеннолетних участниках несанкционированных акций
- 3 февр
- Звезду фильма «Лед» Аглаю Тарасову задержали на незаконной акции в Москве
- 2 февр
- МВД перекроет несколько улиц в Москве в день суда над Алексеем Навальным
- 1 февр
- В Кремле оценили действия полиции в отношении участников незаконных акций
- 1 февр
- В Генпрокуратуре объяснили, почему условный срок Навального может стать реальным
- 31 янв
- Около двух тысяч человек участвуют в незаконной акции в Москве
- 31 янв
- В Петербурге перекрыли Дворцовую площадь и несколько центральных улиц — видео
- 31 янв
- Росгвардейцы устроили полевую кухню с чаем на Трубной площади в Москве
- 25 янв
- Уголовное дело завели после блокирования дороги на незаконной акции в Петербурге
Читайте также
93%
0.40 91.63
0.09
Нашли ошибку?