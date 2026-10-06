Пляжи «Сириуса» закрыли из-за пожара на танкере в Черном море

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 49 0

Жителей и гостей территории попросили по возможности не открывать окна и сократить время на улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пляжи федеральной территории «Сириус» временно закрыли для безопасности граждан после возгорания танкера в акватории Черного моря. Об этом 6 октября сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин в мессенджере МАКС.

Совместно с Росгидрометом власти постоянно контролируют качество воды и воздуха. Плишкин пообещал регулярно сообщать жителям о результатах мониторинга. Он также призвал жителей и гостей территории воздержаться от длительного пребывания на улице и по возможности держать окна закрытыми.

В тот же день о сильном пожаре на судне в Черном море сообщили в Сочи. По информации местных Telegram-каналов, столб дыма и всполохи огня были видны за десятки километров.

Обстоятельства возгорания пока не уточняются. Информации о возможных пострадавших также нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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Пляжи «Сириуса» закрыли из-за пожара на танкере в Черном море

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