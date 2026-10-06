ПВО сбила 110 украинских беспилотников над регионами России за день

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 16 0

В ночной сводке Минобороны сообщило об уничтожении еще 868 дронов.

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа в течение дня 6 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Дежурные подразделения перехватывали аппараты с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской областями. Также беспилотники уничтожили над Московским регионом и Крымом.

Отдельно ведомство представило результаты работы ПВО за ночь. Согласно этому сообщению, над российскими регионами и акваторией Азовского моря были сбиты 868 украинских беспилотников.

В ночной перечень вошли Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Кроме того, аппараты перехватили над Московской областью и Республикой Крым. Таким образом, дневное и ночное сообщения министерства охватывают разные периоды работы противовоздушной обороны.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала СВО, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует для ударов как беспилотники, так и ракеты.

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