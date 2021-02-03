Двух трансгендеров задержали на незаконной акции в Москве

В Москве на незаконной акции были задержаны два трансгендера. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

По ее словам, задержанных поместили в отдельное помещение. Общественница выразила благодарность сотрудникам пенитенциарного учреждения за то, что они с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации.

«В один из спецприемников привезли трансгендерных девушек, еще не закончивших переход. То есть по документам они мужчины, а по факту — уже женщины. Проконтролировали, чтобы их разместили отдельно от всех. Хотя с местами сейчас очень непросто. Спасибо начальникам спецприемников, что относятся с пониманием», — написала Литвинович.

Член ОНК добавила, что нередко приходится видеть трансгендеров в СИЗО и спецприемниках. На бумаге нет никаких указаний, как действовать в подобных ситуациях, однако сотрудники МВД часто идут навстречу подобным лицам.

«Никаких нормативов на этот счет не существует (на уровне законов все делают вид, что этого явления не существует), но, к счастью, мы видим адекватное отношение со стороны администрации», — заключила Литвинович.

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