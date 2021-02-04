В России возобновляются штрафы за неуплату ЖКХ

Отсрочка на неуплату услуг ЖКХ, данная Минстроем в условиях пандемии, прекратилась с первого января. Уже в феврале гражданам начнут начислять пени и штрафы за несвоевременную или неполную оплату за январь. Об этом говорится в официальном ответе замглавы министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному, полученном парламентарием 2 февраля, отмечают «Известия».

«Ввиду истечения срока действия постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 „Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“ с января 2021 года возобновляется начисление и взыскание пеней и штрафов за несвоевременное или неполное внесение взносов за капитальный ремонт, платы за жилое помещение», — говорится в документе.

При этом постановление об изменениях правил представления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг продлили до первого апреля.

«В случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке», — уточняет ведомство.

Также решением Минстроя разрешило возобновить коммунальщикам, РСО и операторам ТКО отключение услуг ЖКХ при их неполной оплате. Данная мера была приостановлена кабмином в период пандемии.