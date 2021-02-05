За что Алексея Навального снова отправили под суд?

В Бабушкинском суде Москвы пройдет заседание по делу о клевете в отношении Алексея Навального. По версии следствия, блогер публично оскорбил ветерана Великой Отечественной войны.

2 июня, в разгар обсуждений поправок к Конституции РФ, на страницах в Telegram и Twitter блогер выложил ролик с советским героем. Дедушка объяснял, почему поддерживает включение дополнений к основному своду законов. В комментариях к ролику Навальный позволил себе написать нелестные выражения, которые, по версии следствия, порочили честь и достоинство военнослужащего, а также наносили ему моральный вред. Узнав о критике со стороны блогера, у пенсионера случился сердечный приступ.

В отношении блогера было возбуждено дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Сторона обвинения настаивает, что слова Алексея о герое СССР не имеют никакого отношения к реальности и ветерану ВОВ, за что и требует наказать нарушителя.

Известно, что на заседании блогер присутствует лично. Его доставили в Бабушкинский суд Москвы прямиком из СИЗО «Матросская тишина», где, к слову, он ожидал вступления в силу другого приговора.

Алексей Навальный уже неоднократно демонстрировал пренебрежение к заслугам соотечественников. Он не скрывает, что практически ежегодно участвовал во всевозможных националистических акциях, за что когда-то, к слову, был исключен из партии «Яблоко». Блогер постоянно выступал на конференциях националистических движений, где, в том числе, рассуждал о «плюсах» национализма, сравнивая его с «борьбой за права людей».

Недалеко «ушли» и соратники Навального. Так, например, глава его волгоградского штаба Алексей Волков был признан виновным в публичном осквернении памятника «Родина-Мать зовет!». Мужчина выложил в сеть смонтированное фото, на котором монумент выглядел «залитым» зеленкой.

Другие сподвижники Навального взломали сайт «Бессмертного полка России» и разместили фото предводителей фашистов во главе с Адольфом Гитлером в ряду героев Советского союза.

К слову, в «Матросской тишине» Алексей Навальный оказался неслучайно. 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному по делу «Ив Роше» от 2014 года на реальное.

Речь идет о хищении средств в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания». В конце 2014-го Навального осудили на 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет за мошенничество. Кроме того, в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на общую сумму около 365 миллионов рублей. По версии следствия, часть средств Навальный потратил на личные нужды.

2 февраля суд назначил ему три с половиной года колонии общего режима. В срок заключения засчитали нахождение блогера под домашним арестом из расчета один день за один день, а также его нахождение под стражей с 17 января по 02 февраля 2021 года. Таким образом, в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

Интересный факт: отрицающий взаимодействие с иностранными партнерами и сговор против России Навальный, вероятно, был сильно удивлен, когда на заседание в Симоновского суда явились более десяти представителей посольств разных стран. Как справедливо заметили в МИД РФ, ничего подобного никогда не происходило. Дипломаты редко присутствуют на заседаниях по делам граждан своих стран, а тут — россиянин. Подобное действо тут же окрестили «иностранным вмешательством».

Параллельно с этим в настоящее время ведется расследование дела об отмывании денег при участии соратников блогера. Суды арестовали более 130 счетов «Фонда борьбы с коррупцией»*, принадлежащего Навальному. Было установлено, что на них регулярно поступали крупные транзакции от зарубежных инвесторов, что категорически запрещено законом, учитывая политическую деятельность Фонда*.

По версии правоохранителей, около двух лет родственники Навального, а также директор ФБК* Иван Жданов легализовали полученные из-за границы деньги преступным путем. Для этого они посредством банкоматов вносили крупные суммы на расчетные счета разных кредитно-финансовых организаций, после чего переводили их в «копилку» Фонда*.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 174 УК РФ »Отмывание денег, полученных преступным путем». В «подвешенном» состоянии сейчас находятся, более 75 миллионов рублей. Однако, как отмечают следователи, эти цифры в реальности могут быть еще больше.

Что в итоге?

Как отмечают опытные юристы, наблюдающие за историей процессов Алексея Навального, ожидать, что сегодня суд увеличит срок пребывания блогера за решеткой, не стоит. Скорее всего ему выпишут еще один штраф или отправят на принудительные работы, передает РИА Новости.

Как бы то ни было, сам факт того, что отложенное из-за болезни Навального дело не закрыто, говорит о торжестве правосудия. В МВД напоминают россиянам об ответственности за любые правонарушения. Будь они самые незначительные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конгресс США намерен рассмотреть проект о санкциях в отношении РФ из-за Алексея Навального.

* — Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.