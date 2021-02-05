Умер режиссер из «Молодежки» и звезда «Доярки из Хацапетовки» Виталий Альшанский

Умер исполнивший роль режиссера в «Молодежке» и звезда «Доярки из Хацапетовки» Виталий Альшанский. Актеру театра и кино было 52 года.

По информации 5-tv.ru, тело знаменитости было найдено в его квартире после полуночи. Детали происшествия и причины смерти уточняются.

Выпускник режиссерского курса Щукинского училища, он некоторое время работал в театре Ролана Быкова. В его актерской копилке в основном роли второго плана, но его герои тут же влюбляли в себя зрителя, в первую очередь колоритностью и яркостью образов.

Его первой актерской работой была небольшая роль в «Ералаше». Потом была «Шуб — баба Люба!», а вслед за ней получившие множество наград «Бумер» и комедия «Шик». На его счету более сотни работ в кино — «Кухня», «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветет папоротник», и многие другие. А режиссерский талант ему удалось воплотить в популярнейшем сериале «Молодежка».