Жизнь наладится: что важно делать в течение 12 суток после дня рождения?

День рождения — особое торжество в жизни каждого человека. Кто-то отмечает его с друзьями, в шумной компании; другие предпочитают находиться в одиночестве. Хорош и тот, и другой способ, отмечают астрологи. Главное — быть в гармонии с собой.

Вместе с тем нельзя не отметить, что день рождения — лучший момент для реализации всех желаний. С каждым последующим витком вокруг Солнца начитается новый отсчетный период, идеально подходящий для того, чтобы раз и навсегда изменить жизнь к лучшему.

Достаточно лишь знать одно правило — на протяжении 12 суток после дня рождения следует совершать небольшие обряды для привлечения удачи, денег и счастья.

12 дней счастья

Первый день важно целиком и полностью посвятить себе, подумать о планах и целях. Как говорится, «судьба человека — в его руках». Нужно проанализировать прожитый период, честно признать ошибки и настроиться на позитивный лад.

Не стоит на себе экономить. Во второй день купите что-нибудь желанное. Будь то стильная вещица или обыкновенная конфетка, которую не пробовали давно, — неважно. Большое значение имеет само действо: привыкайте к хорошему, тогда и деньги к вам «потянутся».

Чтобы привлечь удачу, третий день посвятите поездкам, общению с друзьями и коллегами, духовному и умственному развитию. Чем больше информации поступает — тем крепче вы «стоите» на этой Земле, а потому любые проблемы будут не страшны.

Четвертый день лучше провести в кругу родных и близких. Позвоните родителям, бабушкам, дедушкам, поинтересуйтесь здоровьем и помогите, если есть нужда. Неплохо также позаботиться о защите своего жилища: сделайте амулет на счастье.

Когда все будет на своих местах, можно уделить внимание и себе-любимому. Пятый день — идеальное время для кутежа и веселья. Позвольте себе быть немного раскованнее, творите, любите, танцуйте! Если есть партнер, уделите ему особое внимание: важно ощущать себя нужным и дарить любовь.

Отдохнули? Пора и поработать. Шестой день — прекрасная возможность сделать генеральную уборку. Расчищая завалы, вы освободите тонну негативной энергии. Этого будет достаточно, чтобы начать все с ноля.

На седьмой день снова вспоминаем о партнере. «Активация отношений» сейчас важна как никогда! Мужчинам следует одаривать возлюбленных, а те, в свою очередь, должны благодарить. Например, самодельной выпечкой с ароматными напитками — именно так пахнет семейное счастье!

Восьмой день — время избавления от всего ненужного. Если вас тяготят отношения, смело рвите их, ведь от растраты энергии спокойствия не прибавляется. Отбросьте дурные мысли, снимите розовые очки — живите в реальности, здесь и сейчас с удовольствием.

Дела делами, а релакс — вещь необходимая. Позвольте себе на девятый день немного безрассудства. Идеальный вариант — спонтанная поездка. Мечтали о Мексике? Покупайте билеты! Хотели погреться у камина в загородном отеле? Вперед! Ни в чем себе не отказывайте.

Десятый день — день решительных перемен. Вы уже проделали огромную часть пути, и дело за малым. Не можете выбить повышение зарплаты? Заведите разговор с начальником. Не бойтесь ставить ультиматумы! А чтобы беседа точно увенчалась успехом, возьмите с собой памятный талисман.

Одиннадцатый и двенадцатый дни важно провести в спокойной обстановке, поразмышлять о вечном, подвести итог прожитого периода. Соберите компанию друзей за вкусным ужином или выберетесь с родственниками на дачу — сделайте так, чтобы ничто не помешало вашему счастью. Откройтесь миру, и тогда Вселенная предложит вам лучший сценарий.

Ну, а если в вашей жизни все не прогнозируемо и сложно соблюдать такой длинный обряд, можно последовать примеру стилистов. В беседе с »Экспресс газетой» они рассказали, как привлечь удачу, всего лишь надевая одежду «правильного» цвета.

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