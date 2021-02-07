«Пришло время»: Светличная решила продать квартиру в Москве и уехать к внучке

Советская актриса Светлана Светличная собирается продать свою квартиру в Москве, вокруг которой велось столько споров, чтобы жить ближе к родным. О намерении перебраться к сыну и внучке в Сокольники звезда сообщила журналистам программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

«Я дала согласие, мы будем по весне меня перевозить в Сокольники, вот там они живут», — призналась знаменитость.

Светличная некоторое время назад попала в больницу. Позже она обвиняла своих наследников в попытках отравить ее ртутью, чтобы заполучить желанные квадратные метры в центре столицы. Тогда же она заявила, что квартиру за 12 миллионов рублей завещает не им, а «бедным людям» — соседям. Но теперь, видимо, передумала.

«У меня будет своя квартира рядом с ними. Мы собираемся эту продать и может доложить какие-то денежки. Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми, и дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь», — поделилась Светличная.

Недавно в сети появились новые сплетни о звезде «Бриллиантовой руки». Подруга рассказала, что у Светланы Светличной развилась деменция, якобы та не узнает даже близких. Но сама заслуженная артистка РСФСР это опровергла.

«У меня голова работает, я могу сейчас совершенно спокойной прочитать стихи. Я в своем уме, я все понимаю», — заверила Светличная.

Ранее 5-tv.ru писал, как молодой «возлюбленный» Светличной о «романе» с 80-летней актрисой.