«Пришло время»: Светличная решила продать квартиру в Москве и уехать к внучке

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Анастасия Шадская
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Еще недавно звезда советского кино обвиняла ближайших родственников в намерении ее отравить.

«Пришло время»: Светличная решила продать квартиру в Москве и уехать к внучке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Советская актриса Светлана Светличная собирается продать свою  квартиру в Москве, вокруг которой велось столько споров, чтобы жить ближе к родным. О намерении перебраться к сыну и внучке в Сокольники звезда сообщила журналистам программы "Ты не поверишь!" на НТВ. 

«Я дала согласие, мы будем по весне меня перевозить в Сокольники, вот там они живут», — призналась знаменитость. 

Светличная некоторое время назад попала в больницу. Позже она обвиняла своих наследников в попытках отравить ее ртутью, чтобы заполучить желанные квадратные метры в центре столицы. Тогда же она заявила, что квартиру за 12 миллионов рублей завещает не им, а «бедным людям» — соседям. Но теперь, видимо, передумала.

«У меня будет своя квартира рядом с ними. Мы собираемся эту продать и может доложить какие-то денежки. Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми, и дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь», — поделилась Светличная.

Недавно в сети появились новые сплетни о звезде «Бриллиантовой руки». Подруга рассказала, что у Светланы Светличной развилась деменция, якобы та не узнает даже близких. Но сама заслуженная артистка РСФСР это опровергла.

«У меня голова работает, я могу сейчас совершенно спокойной прочитать стихи. Я в своем уме, я все понимаю», — заверила Светличная.

Ранее 5-tv.ru писал, как молодой «возлюбленный» Светличной о «романе» с 80-летней актрисой.

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