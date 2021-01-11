«Сравнивать меня с Шаляпиным мерзко»: молодой «возлюбленный» Светличной о «романе» с 80-летней актрисой

Актер Иван Николаев прокомментировал слухи о своем романе и будущей свадьбе с 80-летней актрисой Светланой Светличной. 37-летний артист заявил, что сообщения об этом не соответствует действительности.

Ранее Светличная рассказала «Собеседнику», что для нее Николаев — «родственная душа». А после заявлений о том, что она хотела встретить Новый год в компании Ивана, в прессе появились сообщения об их романе и даже будущем браке.

«Мы поддерживаем дружеские отношения. Она мне старший боевой товарищ в нелегком актерском деле. Сравнивать меня с Прохором Шаляпиным настолько гадко, мерзко и низко, что в это может поверить только сумасшедший человек», — заявил артист на своей странице в Instagram.

Instagram @ivannikolaev1

Дело в том, что Прохору давно приписывают роман с поэтессой Аллой Пеняевой, которая старше его на 39 лет. Известно, что в результате дружбы с ней выпускник «Фабрики звезд» стал обладателем малогабаритной квартиры в Москве. Ходили слухи и о его отношениях со Светличной.

Подписчики поддержали Ивана. Они посоветовали не расстраиваться из-за сплетен, которые появляются в прессе.

«Ванечка, не обращай внимания, они салатов новогодних переели!»



«Иван, не обращайте внимания на слухи и сплетни»;



«Молодец! Иной человек хайпанул бы. Честность и достоинство — прекрасные мужские качества», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светличная решила, кому достанется ее квартира после смерти.