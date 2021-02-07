Актер Алексей Панин напомнил о себе очередной провокацией — он опубликовал в Instagram фото с эротической вечеринки в компании супруги Евы Тарлакян и ее подруги. На артисте, как и на его спутницах, было откровенное женское белье. Стоит отметить, что самый роскошный комплект с кружевным поясом достался Панину.

Изначально Алексей разместил в своем микроблоге видео без цензуры, но вскоре удалил его, заменив фотографией. Интимные части тела участников мероприятия актер предусмотрительно замазал. Однако это не смягчило реакцию публики, которая пристыдила Панина. Некоторые наоборот, сочли, что каждый человек имеет право развлекаться по-своему.

«Панин ты уже от безделья не знаешь, чем заняться. Такой сильный актер…»

«Для дочки, наверное, чтобы знала, как жить…»

«Леша, за „кулисами“ делай что хочешь, но, пожалуйста, не надо это в ленту, ведь Нюша это тоже видит!»

«Если ваша вечеринка не похожа на эту, то вы скучные люди»;

«Каждый живет, как хочет и может. А осуждать гораздо проще, когда так хоть немного хочется пожить», — писали комментаторы.

Instagram @actor_ap

В январе Панин признавался журналистам, что ушел в двухнедельный запой после смерти матери. Когда она скончалась, актер был в Испании и не успел попрощаться с родительницей. Женщина умерла от осложнений после коронавирусной инфекции. Часть пользователей сети решили, что именно увлечение Алексея Панина спиртным вылилось в развратную вечеринку и последовавшее обнародование ее подробностей, пишет «Экспресс газета».

«Леха, заканчивай с наркотой и алкоголем, то что тебе кажется нормальным — оно далеко не нормально, видеть это в ленте как-то не особо приятно», — призвал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайной женитьбе Алексея Панина, а также о решении его дочери Анны прекратить общение с родной матерью.