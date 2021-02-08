Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

|
Анна Васильева
10 305

Эксперты считают, что РФ в случае агрессии должна быть готова к «превентивным действиям».

Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

Фото: Минобороны РФ

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной операции НАТО. Новый подход представили в издании «ВКС. Теория и практика».

Авторы материала утверждают, что в Североатлантическом альянсе и США разработали концепцию многосферных боевых операций. Под «многосферными» подразумеваются боевые действия, проходящие одновременно на земле, в воздухе, море, космосе и в цифровой среде. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара.

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков заявили, что НАТО планирует одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами и задействовать ударные беспилотники, а затем пилотируемую авиацию, которая почти не понесет потерь.

Для того, чтобы не допустить подобного развития событий, в статье предложили нанести встречный или же упреждающий удар силами ВКС, чтобы столкнуть противника с «неприемлемым ущербом уже на начальном этапе его агрессии». При этом необходимо использовать все имеющиеся средства в рамках единого разведывательно-ударного пространства.

Ученые считают, что примером системы, которую нужно задействовать, являются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми начинены истребители МиГ-31К. Кроме того, авторы статьи уверены, что Россия в случае возможной агрессии должна быть способна на «превентивные действия». Это значит, что РФ стоит первой нанести противнику поражение всеми видами вооружений.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВВС США похвастались «победой» над российской системой противовоздушной обороны (ПВО), которую одержали в ходе учений «Красный флаг» американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. В качестве мишени для самолетов выступали модели российских Су-30.

Читайте также

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.11
-0.62 89.89
-1.03
Володина предупредила, что проблемы в феврале усилятся весной и летом 202...

Последние новости

12:03
В Петербурге иномарка пробила бетонное ограждение и вылетела в Фонтанку — видео
11:54
На задержанного депутата от КПРФ Николая Бондаренко составили протокол
11:51
«Скоро свадьба?» — Агния Дитковските похвасталась обручальным кольцом
11:49
Разбушевавшийся в Европе «Тристан» стал самым снежным за 20 лет
11:37
ФСБ накрыла две лаборатории по изготовлению фальшивых документов для мигрантов
11:23
Билл Гейтс перечислил угрозы человечеству после пандемии коронавируса

Сейчас читают

Володина предупредила, что проблемы в феврале усилятся весной и летом 2021 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
Названы три знака зодиака, которым повезет в 2021 году
Три верных способа: как подать на алименты, не расторгая брак?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Псаки перепутала Олимпийские игры в Токио и Пекине
«У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака