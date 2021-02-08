Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной операции НАТО. Новый подход представили в издании «ВКС. Теория и практика».

Авторы материала утверждают, что в Североатлантическом альянсе и США разработали концепцию многосферных боевых операций. Под «многосферными» подразумеваются боевые действия, проходящие одновременно на земле, в воздухе, море, космосе и в цифровой среде. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара.

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков заявили, что НАТО планирует одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами и задействовать ударные беспилотники, а затем пилотируемую авиацию, которая почти не понесет потерь.

Для того, чтобы не допустить подобного развития событий, в статье предложили нанести встречный или же упреждающий удар силами ВКС, чтобы столкнуть противника с «неприемлемым ущербом уже на начальном этапе его агрессии». При этом необходимо использовать все имеющиеся средства в рамках единого разведывательно-ударного пространства.

Ученые считают, что примером системы, которую нужно задействовать, являются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми начинены истребители МиГ-31К. Кроме того, авторы статьи уверены, что Россия в случае возможной агрессии должна быть способна на «превентивные действия». Это значит, что РФ стоит первой нанести противнику поражение всеми видами вооружений.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВВС США похвастались «победой» над российской системой противовоздушной обороны (ПВО), которую одержали в ходе учений «Красный флаг» американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. В качестве мишени для самолетов выступали модели российских Су-30.