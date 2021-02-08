«Отец восстанет из тлена»: Лука Затравкин о завещании Никаса Сафронова

|
Екатерина Бородина
Эксклюзив 2 663

По мнению известного пианиста, завещание наследства государству — лучший выход.

Фото, видео: www.globallookpress / Павел Кашаев; 5-tv.ru

Имущество еще живого и бодрствующего художника Никаса Сафронова уже активно обсуждается в сети и на телевидении. Причина тому — заявление деятеля искусства о своем завещании. Он собирается сделать наследником своих квартир, замков и острова… Российскую Федерацию. Иными словами, художник завещает основную часть своего имущества государству. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Лука Затравкин поделился своим мнением о решении отца и рассказал о возможности воскрешения Никаса Сафронова при помощи криоконсервации.

По словам известного пианиста именно он подтолкнул отца к подобному решению, так что происходящее сейчас для него не новость.

«Рано или поздно начнется какая-то вакханалия вокруг его имени, чего быть абсолютно не должно. Имя настолько ценно сегодня для страны и для человечества, имя исторического масштаба. И оно должно отличаться светом чего-то вечного и великого», — так объяснил причину поступка своего отца Лука Затравкин.

Также он отметил, что уже сейчас, при живом художнике в многочисленных телепередачах начинаются семейные склоки «с известными и неизвестными родственниками, которые появляются, очень удачно, именно на передачах, где появляется его наследство».

Более того, по мнению сына Сафронова, деятель искусства не собирается так просто расставаться с имуществом и подумывает о возможности воскрешения при помощи криоконсервации.

«В то же время его уже многие годы интересует криоконсервация, а поскольку человек не погребен до конца, а криоконсервирован — хоть де-факто он уже ушедший, но де-юро он еще есть. Я так подозреваю, что государство все получит, но не ранее чем лет через 100 или 200. А может технологии уже достаточно разовьются, и он сумеет восстать из тлена».

Ранее 5-tv.ru писал о суде над моделью Мариной Рудницкой, которая вымогала деньги у Никаса Сафронова за «изнасилование».

Читайте также

-11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.26
-0.85 89.40
-0.49
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых всегда побеждают

Последние новости

17:31
Заммэра Москвы заявил о возможной отмене мер по COVID-19 в ближайшие месяцы
17:28
Анита Цой узнала о смерти бросившего ее отца через месяц после его кончины
17:22
«Нарастить Быстрову грудь»: Губерниев о конфликте футболиста и Анны Семенович
17:13
Полицейские помогли спасти ребенка во время пожара в Новой Москве
17:12
Михаил Ефремов доставлен для следственных действий в Москву
16:59
«Отец восстанет из тлена»: Лука Затравкин о завещании Никаса Сафронова

Сейчас читают

Два беспроигрышных варианта: как разделить имущество, не расторгая брак?
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых всегда побеждают
Володина предупредила, что проблемы в феврале усилятся весной и летом 2021 года
Кто станет богатым в 2021 году согласно гороскопу майя?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Псаки перепутала Олимпийские игры в Токио и Пекине
«У меня нет полномочий»: как «переобулся» Зеленский и лично отключил три телеканала
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака