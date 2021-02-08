«Отец восстанет из тлена»: Лука Затравкин о завещании Никаса Сафронова

Имущество еще живого и бодрствующего художника Никаса Сафронова уже активно обсуждается в сети и на телевидении. Причина тому — заявление деятеля искусства о своем завещании. Он собирается сделать наследником своих квартир, замков и острова… Российскую Федерацию. Иными словами, художник завещает основную часть своего имущества государству. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Лука Затравкин поделился своим мнением о решении отца и рассказал о возможности воскрешения Никаса Сафронова при помощи криоконсервации.

По словам известного пианиста именно он подтолкнул отца к подобному решению, так что происходящее сейчас для него не новость.

«Рано или поздно начнется какая-то вакханалия вокруг его имени, чего быть абсолютно не должно. Имя настолько ценно сегодня для страны и для человечества, имя исторического масштаба. И оно должно отличаться светом чего-то вечного и великого», — так объяснил причину поступка своего отца Лука Затравкин.

Также он отметил, что уже сейчас, при живом художнике в многочисленных телепередачах начинаются семейные склоки «с известными и неизвестными родственниками, которые появляются, очень удачно, именно на передачах, где появляется его наследство».

Более того, по мнению сына Сафронова, деятель искусства не собирается так просто расставаться с имуществом и подумывает о возможности воскрешения при помощи криоконсервации.

«В то же время его уже многие годы интересует криоконсервация, а поскольку человек не погребен до конца, а криоконсервирован — хоть де-факто он уже ушедший, но де-юро он еще есть. Я так подозреваю, что государство все получит, но не ранее чем лет через 100 или 200. А может технологии уже достаточно разовьются, и он сумеет восстать из тлена».

Ранее 5-tv.ru писал о суде над моделью Мариной Рудницкой, которая вымогала деньги у Никаса Сафронова за «изнасилование».