«Где деньги, Зин?» — Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в регионах

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Светлана Шевченко
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В ходе совещания по науке и образованию молодая ученая из Новосибирска сообщила, что у них зарплата всего 26 тысяч рублей.

Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил

Президент России Владимир Путин в ходе совещание по науке и образованию потребовал от министра финансов Антона Силуанова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова разобраться с зарплатами ученых в регионе.

О зарплате всего в 26 тысяч рублей главе государства рассказала молодая ученая из Новосибирска. После чего Путин поинтересовался о среднем значении в регионе.

«39 тысяч рублей», — прозвучало в ответ.

После чего президент напомнил, что оплата ученых должна быть выше средней на двести процентов, что соответствует 78 тысячам рублей.

«Где деньги, Зин?» — обращаясь к министру финансов, процитировал глава государства известную песню Высоцкого.

Силуанов подтвердил, что даже 210 процентов. После чего Владимир Путин категорично отрезал, поручив министрам тщательно разобраться, причем не только в ситуации с новосибирскими учеными, а по всей России. Кроме того он попросил своего помощника Андрея Фурсенко записать телефон сообщившей об оплате труда сотрудницы института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной, чтобы лично проследить за решением вопроса.

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