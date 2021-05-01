Мать оперной дивы Максаковой считает младшего внука бастардом

Оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию из Украины. На родине она стремительно стала участницей сразу нескольких телевизионных шоу. В основном, суть появления Максаковой на телевидении сводится к жалобам на свою маму, знаменитую актрису Людмилу Максакову. Она якобы не принимает младшего ребенка Марии и считает его незаконнорожденным. Об этом звезда оперы сообщила во время эфира передачи «Пусть говорят».

«Мама ведь даже с ним не общается. Я отсылаю ей видео с Ванечкой. Недавно мне знакомая рассказала, что мама показывает эти видео Тюрину и хочет меня заблокировать. Видите ли, я слишком давлю на нее этими видео и сообщениями о внуке. Она считает, что вот старшие дети — это родня, а младший — бастард. Хотя я больше всего мечтаю, чтобы у Ванечки была полная счастливая семья», — едва сдерживая слезы сообщила Максакова.

Младший сын певицы сейчас живет в Киеве. За ним присматривает няня. Со старшими детьми Максакова не может встретиться уже давно. В этом ей мешает экс-сожитель Владимир Тюрин.

Мария Максакова перебралась жить в Киев в декабре 2016 года с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа певица осталась там и одна растила сына Ивана, связь со старшими детьми Ильей и Людмилой поддерживала по телефону.

В конце 2020 года стало известно, что московские апартаменты Марии Максаковой оказались арестованы из-за долгов. В течение года она боролась с бывшим мужем Далхатом Халаевым за элитную недвижимость, но квартирный вопрос так и остался нерешенным.

За уроженца Нальчика артистка вышла замуж уже после убийства Вороненкова. Тогда же она составила дарственную на недвижимость в пользу возлюбленного, а он быстро переписал квадратные метры на некоего Мурата Мержоева. Узнав о махинации, женщина обратилась в суд. Сделка дарения была признана недействительной. Но Мержоев теперь требует с нее еще и выплаты долгов Вороненкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь певицы Любови Успенской публично опозорила наследницу 80-летней актрисы Людмилы Максаковой. Татьяна Плаксина заявила, что мудрая, адекватная женщина никогда не оставит собственную мать в забвении и сможет простить прошлые обиды. Художница напомнила: никто не вечен, и однажды голоса родителей замолкнут навсегда.