«Самое время использовать загашники»: Лоза о выплатах артистам от государства

Знаменитый российский артист Юрий Лоза прокомментировал слова народного артиста РСФСР Владимира Винокура, который накануне заявил, что некоторым деятелям искусства и культуры в России государство должно помогать финансово. В частности юморист говорил о дотациях для определенной категории артистов. По его словам, музыканты, а также государственные театры и ансамбли должны материально поддерживаться.

Свое мнение о дотациях для артистов и музыкантов, находящихся на государственной службе, в интервью 5-tv.ru

высказал Юрий Лоза. По мнению автора хита «Плот», власти действительно должны оказывать помощь при том не только работникам сцены, но и чиновникам. Кроме того, Лоза уверен, что правительство имеет необходимые ресурсы для поддержки населения.

«Государство обязано поддерживать всех государственных служащих, не только артистов. Всем, кому тяжело, надо помогать, поэтому у государства должны быть для этого определенные ресурсы, и они есть. У нас есть какие-то фонды, загашники, и сейчас самое время их использовать для помощи тем, кто волею обстоятельств не смог зарабатывать себе на жизнь», — отметил певец.

К слову, Владимир Винокур говоря о дотациях подчеркнул, что частным исполнителям или организациям такие выплаты не должны быть положены. Кроме того, он не смог назвать сумму, которую стоило бы выделять госартистам ежемесячно. Однако юморист уточнил, что дотации могут не понадобиться, когда пандемия коронавируса подойдет к концу. Тогда финансовая ситуация в сфере шоу-бизнеса сразу улучшится.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Станислав Садальский поздравил Юрия Лозу с днем рождения.